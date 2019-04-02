Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.368 0,85 BIST ANKARA 112.637 -0,60 BIST ANTALYA 53.033 2,28 BIST BALIKESİR 44.788 2,92 BIST BURSA 129.462 1,16 BIST DENIZLI 77.793 0,79 BIST ISTANBUL 93.548 0,35 BIST IZMIR 137.101 -0,38 BIST KAYSERI 341.464 -0,62 BIST KOCAELI 226.430 1,10 BIST KONYA 57.760 0,96 BIST TEKIRDAĞ 185.672 0,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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