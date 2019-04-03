FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.010 0,58 BIST ANKARA 113.181 1,06 BIST ANTALYA 52.306 0,98 BIST BALIKESİR 44.669 1,65 BIST BURSA 129.789 0,82 BIST DENIZLI 77.394 -0,63 BIST ISTANBUL 93.887 0,81 BIST IZMIR 137.090 0,93 BIST KAYSERI 343.891 1,08 BIST KOCAELI 226.687 0,22 BIST KONYA 57.573 0,47 BIST TEKIRDAĞ 185.127 0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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