Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.626 -1,63 BIST ANKARA 114.596 -1,71 BIST ANTALYA 53.656 -0,80 BIST BALIKESİR 45.513 -1,58 BIST BURSA 136.823 -1,79 BIST DENIZLI 77.870 -0,89 BIST ISTANBUL 96.517 -1,75 BIST IZMIR 138.485 -1,38 BIST KAYSERI 347.364 -2,23 BIST KOCAELI 229.334 -0,84 BIST KONYA 58.151 -1,26 BIST TEKIRDAĞ 180.824 -2,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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