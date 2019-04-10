Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.004 -0,11 BIST ANKARA 115.367 -0,46 BIST ANTALYA 53.867 0,08 BIST BALIKESİR 46.162 0,15 BIST BURSA 137.678 -0,33 BIST DENIZLI 78.800 0,27 BIST ISTANBUL 97.500 -0,44 BIST IZMIR 139.026 -0,42 BIST KAYSERI 344.655 -1,87 BIST KOCAELI 229.607 0,45 BIST KONYA 59.251 -0,37 BIST TEKIRDAĞ 185.343 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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