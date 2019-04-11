Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.311 -0,16 BIST ANKARA 114.800 0,16 BIST ANTALYA 54.600 1,04 BIST BALIKESİR 45.940 0,12 BIST BURSA 137.624 -0,48 BIST DENIZLI 79.741 0,74 BIST ISTANBUL 97.124 0,18 BIST IZMIR 138.825 -0,02 BIST KAYSERI 331.967 -1,83 BIST KOCAELI 227.629 0,74 BIST KONYA 59.705 0,74 BIST TEKIRDAĞ 187.628 1,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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