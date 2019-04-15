Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.290 0,49 BIST ANKARA 114.816 1,11 BIST ANTALYA 54.488 1,00 BIST BALIKESİR 44.994 0,85 BIST BURSA 136.846 0,47 BIST DENIZLI 79.128 0,61 BIST ISTANBUL 96.481 0,23 BIST IZMIR 136.160 0,00 BIST KAYSERI 324.730 -0,38 BIST KOCAELI 221.992 -1,50 BIST KONYA 59.637 -0,01 BIST TEKIRDAĞ 188.950 -0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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