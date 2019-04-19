Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.399 -0,09 BIST ANKARA 114.636 0,63 BIST ANTALYA 50.242 -1,87 BIST BALIKESİR 47.016 0,46 BIST BURSA 134.614 0,64 BIST DENIZLI 83.669 3,95 BIST ISTANBUL 97.710 0,00 BIST IZMIR 137.882 -0,61 BIST KAYSERI 326.840 -0,23 BIST KOCAELI 225.159 -0,18 BIST KONYA 62.590 0,57 BIST TEKIRDAĞ 189.158 0,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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