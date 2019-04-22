Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.757 -0,53 BIST ANKARA 114.979 0,18 BIST ANTALYA 50.782 1,61 BIST BALIKESİR 46.945 0,89 BIST BURSA 134.007 -0,36 BIST DENIZLI 82.625 -3,75 BIST ISTANBUL 97.089 -0,76 BIST IZMIR 136.931 -0,53 BIST KAYSERI 323.814 -0,87 BIST KOCAELI 222.600 -0,95 BIST KONYA 63.086 0,41 BIST TEKIRDAĞ 187.720 -0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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