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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.469 0,61 BIST ANKARA 115.610 1,36 BIST ANTALYA 50.557 -0,60 BIST BALIKESİR 46.933 0,62 BIST BURSA 134.533 0,70 BIST DENIZLI 84.147 -1,44 BIST ISTANBUL 97.517 0,49 BIST IZMIR 136.945 0,32 BIST KAYSERI 321.186 -0,46 BIST KOCAELI 217.700 -1,46 BIST KONYA 63.265 0,50 BIST TEKIRDAĞ 188.332 0,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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