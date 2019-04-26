Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.198 0,52 BIST ANKARA 113.216 0,70 BIST ANTALYA 47.242 0,46 BIST BALIKESİR 45.888 0,26 BIST BURSA 126.924 -0,46 BIST DENIZLI 83.741 3,04 BIST ISTANBUL 95.463 -0,42 BIST IZMIR 133.960 0,14 BIST KAYSERI 310.082 -0,25 BIST KOCAELI 221.456 0,04 BIST KONYA 64.214 0,70 BIST TEKIRDAĞ 177.969 -0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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