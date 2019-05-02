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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.806 -0,15 BIST ANKARA 112.173 0,48 BIST ANTALYA 47.190 -0,50 BIST BALIKESİR 48.452 4,27 BIST BURSA 133.555 1,91 BIST DENIZLI 78.008 -1,72 BIST ISTANBUL 96.998 -0,73 BIST IZMIR 132.838 -0,46 BIST KAYSERI 304.935 -0,85 BIST KOCAELI 220.785 1,18 BIST KONYA 64.953 -0,10 BIST TEKIRDAĞ 181.872 1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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