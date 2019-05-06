Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.683 -1,74 BIST ANKARA 106.897 -2,98 BIST ANTALYA 45.447 -2,32 BIST BALIKESİR 46.581 -1,76 BIST BURSA 130.737 -2,22 BIST DENIZLI 75.495 -1,60 BIST ISTANBUL 93.977 -1,94 BIST IZMIR 130.316 -1,52 BIST KAYSERI 295.201 -2,06 BIST KOCAELI 217.201 -1,20 BIST KONYA 66.368 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 178.644 -2,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum