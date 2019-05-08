Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.529 0,17 BIST ANKARA 109.427 0,33 BIST ANTALYA 47.015 3,48 BIST BALIKESİR 47.875 0,38 BIST BURSA 127.927 -0,15 BIST DENIZLI 76.927 1,99 BIST ISTANBUL 92.576 0,00 BIST IZMIR 134.546 1,11 BIST KAYSERI 295.602 1,20 BIST KOCAELI 216.252 0,63 BIST KONYA 66.071 -0,10 BIST TEKIRDAĞ 178.761 -0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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