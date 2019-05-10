Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.931 -0,41 BIST ANKARA 106.902 0,02 BIST ANTALYA 45.850 1,25 BIST BALIKESİR 46.965 -0,47 BIST BURSA 125.552 -0,45 BIST DENIZLI 77.526 0,34 BIST ISTANBUL 90.646 -0,02 BIST IZMIR 136.466 2,11 BIST KAYSERI 297.050 -0,40 BIST KOCAELI 206.591 -1,04 BIST KONYA 64.788 0,05 BIST TEKIRDAĞ 177.602 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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