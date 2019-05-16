Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 160.807 0,70 BIST ANKARA 106.200 1,45 BIST ANTALYA 45.125 1,79 BIST BALIKESİR 48.513 1,37 BIST BURSA 121.615 -0,07 BIST DENIZLI 75.058 -0,05 BIST ISTANBUL 89.548 1,13 BIST IZMIR 137.640 0,54 BIST KAYSERI 289.342 0,81 BIST KOCAELI 214.544 0,02 BIST KONYA 62.530 1,61 BIST TEKIRDAĞ 192.617 2,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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