Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 158.178 -0,36 BIST ANKARA 105.819 0,37 BIST ANTALYA 45.812 1,12 BIST BALIKESİR 47.154 -0,74 BIST BURSA 120.231 0,24 BIST DENIZLI 74.342 -1,57 BIST ISTANBUL 88.690 -0,15 BIST IZMIR 136.172 0,24 BIST KAYSERI 284.383 -0,93 BIST KOCAELI 212.815 0,15 BIST KONYA 63.661 0,24 BIST TEKIRDAĞ 191.746 -1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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