Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 161.934 -2,23 BIST ANKARA 104.204 -1,27 BIST ANTALYA 45.288 0,10 BIST BALIKESİR 46.569 0,12 BIST BURSA 118.499 -1,37 BIST DENIZLI 74.228 -0,35 BIST ISTANBUL 87.089 -0,88 BIST IZMIR 135.279 -0,47 BIST KAYSERI 291.102 -0,38 BIST KOCAELI 208.943 -1,19 BIST KONYA 65.047 -0,42 BIST TEKIRDAĞ 201.367 -0,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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