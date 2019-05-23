Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 158.974 2,99 BIST ANKARA 101.032 0,62 BIST ANTALYA 44.023 -0,19 BIST BALIKESİR 45.824 -0,53 BIST BURSA 112.943 -0,57 BIST DENIZLI 71.332 -0,19 BIST ISTANBUL 85.822 0,59 BIST IZMIR 131.704 -0,10 BIST KAYSERI 283.879 -0,26 BIST KOCAELI 206.817 0,92 BIST KONYA 63.478 0,01 BIST TEKIRDAĞ 195.459 -0,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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