Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.471 8,76 BIST ANKARA 102.050 1,12 BIST ANTALYA 44.494 0,47 BIST BALIKESİR 46.155 1,65 BIST BURSA 115.679 2,44 BIST DENIZLI 71.852 0,56 BIST ISTANBUL 87.335 1,27 BIST IZMIR 132.401 1,10 BIST KAYSERI 283.709 1,20 BIST KOCAELI 207.589 0,64 BIST KONYA 62.706 0,18 BIST TEKIRDAĞ 199.454 -0,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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