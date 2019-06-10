Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.224 3,36 BIST ANKARA 113.182 0,31 BIST ANTALYA 46.648 -0,01 BIST BALIKESİR 50.093 0,55 BIST BURSA 126.538 0,65 BIST DENIZLI 75.771 1,99 BIST ISTANBUL 96.403 -0,21 BIST IZMIR 148.028 2,58 BIST KAYSERI 297.324 0,04 BIST KOCAELI 225.654 0,69 BIST KONYA 63.886 0,83 BIST TEKIRDAĞ 213.037 1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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