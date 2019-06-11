Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.692 -1,89 BIST ANKARA 112.961 -1,07 BIST ANTALYA 47.117 -0,20 BIST BALIKESİR 51.195 1,35 BIST BURSA 127.536 0,01 BIST DENIZLI 76.251 -0,04 BIST ISTANBUL 95.838 -0,62 BIST IZMIR 146.335 -0,91 BIST KAYSERI 298.961 -0,93 BIST KOCAELI 223.381 -0,04 BIST KONYA 64.546 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 214.246 -0,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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