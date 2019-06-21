Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.456 3,75 BIST ANKARA 112.175 -0,10 BIST ANTALYA 47.548 0,24 BIST BALIKESİR 50.421 0,50 BIST BURSA 131.705 -0,06 BIST DENIZLI 76.331 -0,72 BIST ISTANBUL 96.133 -0,75 BIST IZMIR 149.510 0,19 BIST KAYSERI 296.534 0,29 BIST KOCAELI 213.334 0,28 BIST KONYA 67.023 1,28 BIST TEKIRDAĞ 204.858 -1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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