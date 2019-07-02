Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.848 0,53 BIST ANKARA 116.238 0,07 BIST ANTALYA 48.635 1,64 BIST BALIKESİR 53.645 -1,07 BIST BURSA 137.333 0,47 BIST DENIZLI 82.972 2,26 BIST ISTANBUL 101.319 0,65 BIST IZMIR 155.553 0,02 BIST KAYSERI 312.400 -0,50 BIST KOCAELI 215.276 -0,91 BIST KONYA 64.599 0,72 BIST TEKIRDAĞ 221.884 -0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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