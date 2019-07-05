Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.463 -0,23 BIST ANKARA 112.999 0,18 BIST ANTALYA 48.874 0,64 BIST BALIKESİR 54.853 0,66 BIST BURSA 138.859 0,04 BIST DENIZLI 80.317 0,33 BIST ISTANBUL 100.594 0,13 BIST IZMIR 151.964 0,07 BIST KAYSERI 311.857 0,69 BIST KOCAELI 213.904 0,07 BIST KONYA 64.637 -0,26 BIST TEKIRDAĞ 215.569 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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