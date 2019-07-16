Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.826 -0,02 BIST ANKARA 106.322 0,21 BIST ANTALYA 48.091 0,86 BIST BALIKESİR 53.797 2,43 BIST BURSA 134.426 1,07 BIST DENIZLI 77.277 0,32 BIST ISTANBUL 99.108 1,04 BIST IZMIR 149.718 0,74 BIST KAYSERI 308.751 -0,37 BIST KOCAELI 225.620 1,26 BIST KONYA 63.740 0,47 BIST TEKIRDAĞ 211.057 0,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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