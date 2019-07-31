Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.824 0,32 BIST ANKARA 117.669 0,36 BIST ANTALYA 48.919 -0,30 BIST BALIKESİR 57.489 0,39 BIST BURSA 142.203 -0,09 BIST DENIZLI 83.410 1,03 BIST ISTANBUL 101.630 -0,80 BIST IZMIR 159.760 -0,16 BIST KAYSERI 340.836 0,81 BIST KOCAELI 244.708 0,06 BIST KONYA 63.861 0,35 BIST TEKIRDAĞ 219.272 -1,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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