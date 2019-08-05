Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.145 0,86 BIST ANKARA 115.736 0,57 BIST ANTALYA 48.869 0,35 BIST BALIKESİR 57.221 -0,47 BIST BURSA 139.342 0,75 BIST DENIZLI 81.154 -0,22 BIST ISTANBUL 99.133 0,06 BIST IZMIR 156.032 0,77 BIST KAYSERI 336.940 -0,94 BIST KOCAELI 240.683 0,81 BIST KONYA 63.136 1,56 BIST TEKIRDAĞ 207.714 0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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