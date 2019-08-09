Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.029 0,01 BIST ANKARA 113.527 -0,31 BIST ANTALYA 48.658 1,77 BIST BALIKESİR 57.389 -0,93 BIST BURSA 136.690 -0,12 BIST DENIZLI 83.047 -0,56 BIST ISTANBUL 98.351 0,35 BIST IZMIR 154.297 1,39 BIST KAYSERI 356.509 1,15 BIST KOCAELI 235.962 -1,13 BIST KONYA 62.781 0,69 BIST TEKIRDAĞ 203.344 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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