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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.618 0,18 BIST ANKARA 113.634 -0,61 BIST ANTALYA 47.596 0,20 BIST BALIKESİR 63.914 0,12 BIST BURSA 131.689 0,23 BIST DENIZLI 83.138 0,18 BIST ISTANBUL 97.907 -0,12 BIST IZMIR 155.100 1,49 BIST KAYSERI 364.948 -0,54 BIST KOCAELI 230.968 -1,76 BIST KONYA 62.502 0,36 BIST TEKIRDAĞ 245.831 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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