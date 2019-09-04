Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.277 0,41 BIST ANKARA 120.168 1,03 BIST ANTALYA 50.981 2,66 BIST BALIKESİR 68.045 -1,32 BIST BURSA 137.119 1,49 BIST DENIZLI 86.440 1,62 BIST ISTANBUL 100.221 0,07 BIST IZMIR 156.825 -0,47 BIST KAYSERI 395.733 0,51 BIST KOCAELI 235.468 1,51 BIST KONYA 67.465 1,43 BIST TEKIRDAĞ 241.312 -0,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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