Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.582 -0,23 BIST ANKARA 120.871 0,05 BIST ANTALYA 50.774 -0,76 BIST BALIKESİR 69.110 0,06 BIST BURSA 140.235 1,68 BIST DENIZLI 87.210 0,54 BIST ISTANBUL 100.874 0,02 BIST IZMIR 157.425 -0,46 BIST KAYSERI 397.986 -0,12 BIST KOCAELI 235.740 0,22 BIST KONYA 67.311 -0,32 BIST TEKIRDAĞ 246.187 0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum