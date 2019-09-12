Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.112 -0,68 BIST ANKARA 123.670 -0,05 BIST ANTALYA 52.268 -1,22 BIST BALIKESİR 69.950 -1,07 BIST BURSA 143.663 -0,08 BIST DENIZLI 91.137 0,45 BIST ISTANBUL 101.657 -0,58 BIST IZMIR 157.624 -0,11 BIST KAYSERI 394.589 -0,28 BIST KOCAELI 238.766 0,64 BIST KONYA 70.595 -1,04 BIST TEKIRDAĞ 265.174 2,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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