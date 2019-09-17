Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.267 0,12 BIST ANKARA 123.415 -1,46 BIST ANTALYA 52.958 0,39 BIST BALIKESİR 71.692 -0,82 BIST BURSA 141.772 -0,10 BIST DENIZLI 101.289 3,91 BIST ISTANBUL 101.076 -1,04 BIST IZMIR 155.489 -0,29 BIST KAYSERI 394.014 -0,55 BIST KOCAELI 239.045 -1,44 BIST KONYA 72.647 -0,19 BIST TEKIRDAĞ 264.565 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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