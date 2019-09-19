Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.097 1,00 BIST ANKARA 121.669 -1,07 BIST ANTALYA 55.610 5,43 BIST BALIKESİR 71.111 -0,23 BIST BURSA 140.026 -0,56 BIST DENIZLI 100.532 -0,41 BIST ISTANBUL 100.133 -1,10 BIST IZMIR 154.208 -0,82 BIST KAYSERI 390.136 -1,24 BIST KOCAELI 235.637 -2,24 BIST KONYA 71.980 -1,17 BIST TEKIRDAĞ 275.651 2,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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