Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.049 -0,06 BIST ANKARA 123.219 1,08 BIST ANTALYA 54.549 1,10 BIST BALIKESİR 70.263 0,16 BIST BURSA 138.303 -1,29 BIST DENIZLI 99.456 -1,48 BIST ISTANBUL 99.690 -0,16 BIST IZMIR 155.142 1,21 BIST KAYSERI 390.684 0,40 BIST KOCAELI 237.738 -0,06 BIST KONYA 71.194 -0,27 BIST TEKIRDAĞ 266.037 -0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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