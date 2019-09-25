Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.691 -0,38 BIST ANKARA 123.752 0,39 BIST ANTALYA 54.029 1,03 BIST BALIKESİR 68.850 0,25 BIST BURSA 139.744 0,04 BIST DENIZLI 101.578 2,07 BIST ISTANBUL 101.477 0,27 BIST IZMIR 159.217 0,91 BIST KAYSERI 407.039 0,33 BIST KOCAELI 241.536 -0,15 BIST KONYA 72.114 0,87 BIST TEKIRDAĞ 269.683 -0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum