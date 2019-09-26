Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.353 1,02 BIST ANKARA 124.624 0,27 BIST ANTALYA 54.422 1,06 BIST BALIKESİR 69.968 0,89 BIST BURSA 144.400 2,45 BIST DENIZLI 101.625 1,44 BIST ISTANBUL 101.830 -0,26 BIST IZMIR 159.251 -0,24 BIST KAYSERI 412.483 0,66 BIST KOCAELI 244.914 2,07 BIST KONYA 73.253 1,27 BIST TEKIRDAĞ 266.835 -0,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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