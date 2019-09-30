Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.130 1,39 BIST ANKARA 129.004 1,90 BIST ANTALYA 55.180 0,96 BIST BALIKESİR 69.947 0,92 BIST BURSA 146.641 1,06 BIST DENIZLI 101.669 0,18 BIST ISTANBUL 103.438 0,39 BIST IZMIR 162.572 1,28 BIST KAYSERI 420.744 0,79 BIST KOCAELI 250.995 0,96 BIST KONYA 79.477 2,67 BIST TEKIRDAĞ 263.404 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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