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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.490 -0,94 BIST ANKARA 126.377 -1,34 BIST ANTALYA 55.729 0,30 BIST BALIKESİR 72.480 1,22 BIST BURSA 148.403 -0,36 BIST DENIZLI 103.018 1,18 BIST ISTANBUL 103.514 0,17 BIST IZMIR 161.318 -0,36 BIST KAYSERI 427.207 1,11 BIST KOCAELI 246.796 -1,38 BIST KONYA 81.147 0,20 BIST TEKIRDAĞ 269.421 0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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