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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.716 0,68 BIST ANKARA 125.986 0,91 BIST ANTALYA 55.463 1,05 BIST BALIKESİR 71.715 -0,54 BIST BURSA 156.554 2,15 BIST DENIZLI 102.783 1,42 BIST ISTANBUL 102.652 0,45 BIST IZMIR 163.352 0,40 BIST KAYSERI 411.014 0,70 BIST KOCAELI 243.244 -0,39 BIST KONYA 77.811 2,39 BIST TEKIRDAĞ 261.397 1,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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