Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.578 -0,21 BIST ANKARA 122.000 1,39 BIST ANTALYA 53.578 0,68 BIST BALIKESİR 72.867 1,32 BIST BURSA 156.873 0,43 BIST DENIZLI 101.939 1,85 BIST ISTANBUL 101.983 1,29 BIST IZMIR 164.684 0,73 BIST KAYSERI 410.165 2,93 BIST KOCAELI 229.376 0,84 BIST KONYA 73.375 0,47 BIST TEKIRDAĞ 280.742 0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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