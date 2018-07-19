Gurbetçiler Edirne ekonomisini canlandırdı

Bereketli bir dönem yaşadıklarını ifade eden Sanış, "Türkiye'nin en büyük sınır kapısı Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden gurbetçi akını başladı. Her yıl üzerine koyarak devam eden bir yoğunluk var. Gurbetçiler, Edirne'de gezip alışveriş yaptıktan sonra mutlu bir şekilde ayrılıyor. Aynı zamanda Edirne ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ama bunun daha çok artırılması için çalışmalar yapılmalı. Daha fazla olanaklar oluşturulmalı ve gurbetçilerimizin Edirne'de daha çok zaman geçirmesi sağlanmalı. Çünkü insanlar uzun süreli yolculuklar sonrasında Edirne'ye ayak basıyorlar. Onlara en iyi imkanları sunmamız lazım." şeklinde konuştu.

- "Esnafa can suyu oluyor"

Edirne'yi Tanıtma Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da hareketliliğin esnafa "can suyu" olduğunu söyledi.

Temmuz ve eylül arasının gurbetçilerin geliş ve gidiş dönemi olduğunu dile getiren Dinar, şöyle devam etti:

"Biz onları her yıl dört gözle bekliyoruz. Onlar bizim misafirimiz. Kendi evlerine geliyorlar Türkiye'ye. Binlerce kilometrelik yolculuktan sonra ilk durakları Edirne oluyor. Vatan hasretiyle geldikleri için mola dahi vermiyorlar yollarda. Edirne'ye gelince başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Kentin en önemli lezzetlerinden tava ciğerini tadıp alışveriş yaptıktan sonra memleketlerine doğru yola çıkıyorlar. Aynı yoğunluk dönüş döneminde de oluyor. Bu hareketlilik kent ekonomisine katkı sağlıyor."

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarının Edirne'deki otelleri doldurduğunu kaydetti.

