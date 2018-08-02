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Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı.

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule'den 4 bin 867 araç çıkış yaptı, 4 bin 721 aracın da Türkiye'ye girişi sağlandı.
Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Kara yoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih edenler bu sabahtan itibaren gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını söyledi. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.
'UÇAK BİLETİ ÇOK PAHALI'
Yaklaşık 30 derecelik havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Zekeriya Arı, uçak biletlerinin çok pahalı olduğunu ve bu nedeniyle kara yolunu tercih ettiğini söyledi. Arı, "Biz 4 kişilik aileyiz, bir kişi için sezonda uçak bileti 300 euro oluyor, bu da bize çok pahalı geldiği için kara yolunu tercih etmek zorunda kalıyoruz. Kapıkule'de yaklaşık 1 saattir kuyruktayız. Bu kadar insan uçak bileti pahalı olduğu için araçla geliyor. Sezonda uçak bilet fiyatlarının biraz düşürülmesi lazım" dedi. Yıllık iznini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlatan Ahmet Yılmaz da, "Tatil çok düzel geçti. Gelirken de gümrükler boştu, rahat gelmiştik. Şimdi dönerken biraz sıkıntı olacak gibi. Yarım saattir kuyruktayım, yaklaşık 1 saatte buradan çıkarsak çok iyi olacak" diye konuştu. Almanya'da yaşayan Figen Özcan ise çok güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Memlekete doyamadık. Kuyruktan ne zaman çıkabileceğiz bilmiyorum. Ama her şeye rağmen tatil çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
TÜRK VE BULGAR TARAFINDA 9'AR PERON ÇALIŞIYOR
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 bin 867 aracın çıkışı yapılırken, 4 bin 721 aracın da Türkiye'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

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Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştıGurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

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