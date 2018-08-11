FİNANS

Gürbulak'ta eroin ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Gürbulak'ta eroin ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 30,8 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, İran'dan Türkiye'ye giriş yapacak bir tırla uyuşturucu getirileceğine yönelik yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Tırın Türkiye'ye girişini takibe alan gümrük muhafaza ekipleri, söz konusu aracı x-ray taramasına sevk etti. Ekipler, taramadan önce, şoförün başka bir tırın altına bir poşet bıraktığını tespit etti.

Şüpheli hareketleri takip edilen şoförün araç taramadan çıktıktan sonra, poşeti sakladığı tırın altından alarak araca bindiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler, araç kabininde arama başlattı.

Yapılan kontroller sonucu, poşette 59 paket içerisinde preslenmiş vaziyette eroin tespit edildi. Şoförün alınan ifadesinde paketleri çekicideki boşluklara gizlediği ve x-ray taramasından önce araçtan çıkardığı anlaşıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerince, araçta ele geçirilen gümrüklenmiş değeri 6 milyon lira olan 30,8 kilogram eroine el konuldu. Öte yandan sürücü Ş.K. gözaltına alındı ve olay hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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eroin Gürbulak

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