FİNANS

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR ve birçok farklı kentin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gurma Fuarı açıldı. Fuarın açılışında kurdele yerine, Diyarbakır'a özgü 21 metre uzunluğunda örgü peynir kesilip, davetlilere ikram edildi.

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR ve birçok farklı kentin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gurma Fuarı açıldı. Fuarın açılışında kurdele yerine, Diyarbakır'a özgü 21 metre uzunluğunda örgü peynir kesilip, davetlilere ikram edildi.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (DESOB) destek verdiği Gurme Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı. Diyarbakır'ın mutfağının yanı sıra bölgedeki bir çok kente özgü ürünlerin sergilendiği fuarın açılışına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarda yer alan ürünlerin binlerce yıllık gelenekten gelen zenginliklerin bir buluşması olduğunu belirterek, "Bugün belki de unutulmaya yüz tutan yemekleri hatırlatmak ve yaşatmak, kullanılan doğal ve organik ürünleri herkese sunmaktır amacımız. Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Türkiye'nin gelişen ve kalkınan çizgisinde, Diyarbakır'da buna katkı sunan çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Terör örgütünün ihaneti nedeniyle Diyarbakır'a gelmesi geciken bütün hizmetleri Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Diyarbakır'da uzun bir zamandır hem arzuladığımız, hem de gayret gösterdiğimiz bir alanda paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı. Kararlılıkla yürüyoruz. Bu büyük ülke her bir noktasıyla inanç ve imanla geleceğe yürüyor. Diyarbakır Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını bizimle buluşturacak. Biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize, kentimize ve ülkemize güveniyoruz" dedi.
KURDELE YERİNE 21 METRE UZUNLUĞUNDA PEYNİR KESİLDİ
Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından, fuarın açılışına geçildi. Açılışta kurdele yerine özel olarak hazırlanan 21 metre uzunluğundaki örgü peynir kesilip davetlilere ikram edildi. Fuar kapsamında, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içliköfte gibi kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Diyarbakır kadayıfı da konuklara ikram edildi. Fuar, 18 Kasım'a kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildiGurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildiGurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildiGurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldıBalıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı
Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artışAlmanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.