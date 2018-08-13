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Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

GÜRSOY Grup tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İsfanbul'un, Tataristan’ın başkenti Kazan’da da inşa edileceği açıklandı.

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

İSTANBUL, (DHA) - GÜRSOY Grup tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İsfanbul'un, Tataristan’ın başkenti Kazan’da da inşa edileceği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, tema park, alışveriş merkezi, otel ve gösteri merkezinden oluşan İsfanbul, konseptinin yurt dışına taşındığı belirtildi. Tataristan Cumhuriyeti’nin himayesi ve desteğiyleTataristan’ın başkenti Kazan’ da hayata geçecek olan proje için Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Tataristan Turizm Bakanı Sergey İvanov ile yapılan görüşmeler sonunda protokol anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

PROJENİN MALİYETİ 200 MİLYON DOLAR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gürsoy Grup, yeni atılımla birlikte eğlence perakendesini yurt dışına ihraç edecek. Kazan’da hayata geçirilecek konsept ile de yatırımları geliştirmek ve uygulamak için ilk adım atıldı. Yaklaşık 200 milyon dolara hayata geçirilecek olan proje tamamlandığında Tataristan’ın en büyük konsept eğlence ve alışveriş merkezi olacak. Yatırımın inşasının üç yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde eğlence ve alışveriş merkezi olan İsfanbul deneyimini diğer dünya ülkelerinde de uygulamak için çalışmalara devam edip bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz."

(FOTOĞRAF)

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırımGürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırımGürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

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