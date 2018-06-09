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"Güven ve istikrar için 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç: - "Güven ve istikrar için 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Temennimiz bu seçimler ülkemiz, milletimiz için en güzel şekilde güvenin ve istikrarın, güçlü iktidarın, sürekli istikrarın tesis edileceği seçimler olur"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Güven ve istikrar için 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Temennimiz o ki; seçimler ülkemiz, milletimiz için en güzel şekilde güvenin ve istikrarın, güçlü iktidarın, sürekli istikrarın tesis edileceği seçimler olur." ifadelerini kullandı.

Özgenç yaptığı açıklamada, ekonominin omurgasını oluşturan esnaf ve KOBİ’ler olarak Türkiye'de istikrarın kalıcı olmasını istediklerini, çünkü istikrarsızlığın olduğu zeminlerde en fazla zarar görenin kitleler olduklarını belirtti.

KOBİ’lerin ülkedeki önemine de değinen Özgenç, "Bizler tüm girişimlerin yüzde 99’unu oluştururken aynı zamanda toplam katma değerin yüzde 54’ünü, üretimin yüzde 56’sını, istihdamın yüzde 76’sını, yatırımların yüzde 50’sini, ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştiriyor, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü ödüyoruz. Ülkemizin istikrarına yatırım yapılması noktasındaki hassasiyetimizi 16 Nisan referandumundan önce 'evet' kampanyasını destekleyerek gösterdik ve milletimiz de bu sürece 'evet' oylarıyla onay verdi." ifadelerini kullandı.

Özgenç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bir sürece girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İş dünyasının zeminini oluşturan KOBİ’ler olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş iktidarlarla mümkündür.

İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve bulunduğumuz sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için ve uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için buna çok büyük ihtiyacımız vardır. Güven ve istikrar için 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Temennimiz bu seçimler ülkemiz, milletimiz için en güzel şekilde güvenin ve istikrarın, güçlü iktidarın, sürekli istikrarın tesis edileceği seçimler olur."

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Anahtar Kelimeler:
KOBİDER seçim

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