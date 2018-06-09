İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Güven ve istikrar için 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Temennimiz o ki; seçimler ülkemiz, milletimiz için en güzel şekilde güvenin ve istikrarın, güçlü iktidarın, sürekli istikrarın tesis edileceği seçimler olur." ifadelerini kullandı.

Özgenç yaptığı açıklamada, ekonominin omurgasını oluşturan esnaf ve KOBİ’ler olarak Türkiye'de istikrarın kalıcı olmasını istediklerini, çünkü istikrarsızlığın olduğu zeminlerde en fazla zarar görenin kitleler olduklarını belirtti.

KOBİ’lerin ülkedeki önemine de değinen Özgenç, "Bizler tüm girişimlerin yüzde 99’unu oluştururken aynı zamanda toplam katma değerin yüzde 54’ünü, üretimin yüzde 56’sını, istihdamın yüzde 76’sını, yatırımların yüzde 50’sini, ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştiriyor, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü ödüyoruz. Ülkemizin istikrarına yatırım yapılması noktasındaki hassasiyetimizi 16 Nisan referandumundan önce 'evet' kampanyasını destekleyerek gösterdik ve milletimiz de bu sürece 'evet' oylarıyla onay verdi." ifadelerini kullandı.