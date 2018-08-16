FİNANS

"Güvenli bir yolculuk için lastik kontrolü şart"

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

Michelin, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacaklara önemli tavsiyelerde bulunarak uzun saatler sürecek yolculuk öncesi lastik kontrolünün şart olduğuna dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Michelin, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkacaklara önemli tavsiyelerde bulunarak uzun saatler sürecek yolculuk öncesi lastik kontrolünün şart olduğuna dikkat çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, yola çıkmadan önce yedek lastikler de dahil olmak üzere, tüm lastiklerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Michelin, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sürüş performansınızı etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığını kontrol edin, aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol etmenin yanı sıra, diş ölçerle de lastiğin farklı noktalarını gözden geçirin, kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktaları tespit etmeniz halinde lastiğinizi değiştirin, herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı doğrudan bir lastik uzmanına götürün, lastiğinizin aşınma derecesi 1,6 mm yasal sınırını aşmışsa lastiğinizi hemen değiştirin, lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler.

Doğru basıncın, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağladığını unutmayın. Aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan basınç değerlerini esas alın. Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeniz en doğru sonucu almanızı sağlayacaktır. Karşılaşabileceğiniz riskleri önceden görmek amacıyla aracınızı sürerken mümkün olduğunca ileriye bakın ve sabit hızda devam edin."

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