FİNANS

Güvenli internet hizmeti 8 yılda 6,3 milyon aboneye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Güvenli internet hizmeti 8 yılda 6,3 milyon aboneye ulaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2011'de verilmeye başlanan güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısı 6,3 milyona çıktı.

BTK'dan yapılan açıklamada, güvenli internet hizmeti verilmeye başlanmasının 8. yıl dönümünün kutlandığı belirtildi.

Bu hizmetle, özellikle çocuklar için risk oluşturan, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçu ve siber saldırı içerikli paylaşımlara yönelik tedbirler alındığı ifade edildi.

"Çocuk" ve "Aile" olmak üzere iki farklı profili bulunan söz konusu hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir program kurmaya veya bilgisayarda ayarlama yapmayı gerektirecek bir işleme ihtiyaç bulunmadığı vurgulandı. Kullanıcıların internet servis sağlayıcılarına ait çağrı merkezlerinden, online işlem merkezlerinden, bayilerden, SMS ve mobil uygulamalar yoluyla kolay ve hızlı bir şekilde güvenli internet hizmeti almaya başlayabildikleri, profillerini değiştirebildikleri veya istemeleri halinde hızlı bir şekilde bu hizmeti iptal edebildikleri bildirildi.

Güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısının 8 yılda 6,3 milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BTK olarak ana hedefimiz başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan herkesin güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedefimize canı gönülden destek veren başta işletmeciler ve Erişim Sağlayıcıları Birliği olmak üzere diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir."

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğizProf. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz
Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandıMardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK GİH

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Balık fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaş tezgahlara akın etti

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Otomobil devi General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patateste yüzde 10 indirim

Patateste yüzde 10 indirim

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.