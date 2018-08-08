Güvenlik güçlerine milli yazılım yol gösteriyor

Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez'in verdiği bilgilere göre, bu çözümler arasında yer alan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Türkiye'nin haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanındaki yazılım ihtiyaçlarının tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla 15 yıllık çalışma, binlerce satır kod yazılarak 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren PiriReis Bilişim Teknolojileri, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak uzmanı olduğu harita ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında çözümler üretiyor.

Bu yazılım platformu, savunma ve güvenlik amaçlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine hizmet veriyor. CAS, günde ortalama 5 bin güvenlik görevlisi tarafından aktif şekilde kullanılıyor.

CAS, son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda da gerek sahada gerekse karargahlarda başarıyla görev yaptı.

\

- 3 boyutlu sanal küre

CAS yazılım platformu, "yerli Google Earth" olarak da nitelendirilen 3 boyutlu bir sanal küre uygulaması olarak işlev görüyor.

Platform, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında da çalışıyor. Algoritması nedeniyle verileri çok hızlı şekilde gösteren ve işleyen CAS, aynı zamanda bunların tüm kullanıcılar arasında etkin şekilde anlık paylaşılmasını sağlıyor. CAS ile entegre çalışan web tabanlı ve mobil yazılım çözümleri de bulunuyor.

\

- Tüm milli coğrafi veriyi destekliyor

Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen her türlü milli coğrafi veri CAS yazılım platformu tarafından destekleniyor. Bunların başında Göktürk uydu görüntüleri, Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilen hava fotoğrafları ve her türlü harita, denizcilik verileri, belediyeler tarafından üretilen çeşitli kentsel ve imar verileri geliyor.